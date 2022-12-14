Нардепи збирають підписи, щоб позбавити Шуфрича та інших представників ОПЗЖ мандатів

У Верховній Раді розпочато збір підписів за позбавлення повноважень народних депутатів представників забороненої ОПЗЖ.

За словами народного депутата Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів всіх рівнів від заборонених партій.

У своїй відповіді Стефанчук мотивує відмову тим, що через воєнний стан "робота впродовж сьомої і восьмої сесій триває у режимі єдиних пленарних засідань".

Натомість, за словами очільника парламенту, ініціатива народних депутатів ґрунтується на регламентних положеннях, "застосування яких здійснюється у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями за звичайних обставин".

Наразі під зверненням про внесення питання позбавлення мандату представників ОПЗЖ до порядку денного наступної сесії зібрано близько 50 підписів народних депутатів. Збір підписів триває.