Нардепу від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що депутат поширював пропагандистські матеріали з метою формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

За даними ДБР, такі матеріали Кузьмін публікував з березня 2021 року та навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пропагандистські висловлювання Ренат Кузьмін робив у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті.

Нардепу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування Рената Кузьміна, проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування. 15 вересня в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.