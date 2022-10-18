Охочі отримати українький паспорт здаватимуть іспити

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо умов прийняття до громадянства України.

Документ в першому читанні підтримали 309 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєктом No7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою

Законом запроваджується зобов'язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.