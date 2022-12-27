Орбан демонструє патологічну зневагу до України - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України різко прокоментували останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що повномасштабна війна Росії проти України припиниться за умови, якщо США перестануть надавати військову допомогу Києву, зокрема, зброю.

Подібні заяви демонструють патологічну зневагу до України, яка протистоїть російській агресії, та його власну політичну короткозорість.

Як інформує Україна молода, про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру.

"Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв'язки з москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", - наголосили у МЗС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима, а "якщо американці хочуть миру, то мир буде".

Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли б перемовини між росією та США.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нещодавні заяви Будапешта про те, що в Угорщині не навчатимуть українських військових, наголосивши, що Угорщина могла б показати свій рух до миру.