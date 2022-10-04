Перемовини України з Путіним неможливі: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, у якому, зокрема, йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним. Відповідний указ вже опубліковано на сайті Президента України.

Зеленський підписав указ No679/2022 про рішення РНБО "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

У першому пункті рішення Ради нацбезпеки йдеться, що констатується "неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним".

Варто зазначити, що укази президента набувають чинності з моменту їх опублікування.Спроба Росії анексувати частини чотирьох областей України та відповідь Києва - важливі новини

30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.

Російські "референдуми" не визнали, зокрема, Україна, США та країни-члени Євросоюзу.

Також 30 вересня Путін запропонував Україні переговори.

Цього ж дня пройшло засідання РНБО. Після засідання Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Путіним неможливо, і Київ буде вести діалог з іншим російським президентом.

Крім того, 30 числа український лідер підписав заявку на вступ нашої країни до НАТО в прискореному порядку. За матервалами УНІАН.