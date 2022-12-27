Подоляк відповів на погрози Лаврова: Україна проведе повну демілітаризацію Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має "подобру- поздорову" виконати вимоги країни-агресора щодо "демілітаризації та денацифікації", інакше це питання нібито вирішить армія РФ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що Росії не допоможуть ці погрози: окупанти будуть зачищені на всій території України, а Росію буде повністю демілітаризовано.

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення загроз безпеці Росії, які звідти виходять, включно з нашими новими землями, ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову", - сказав Лавров в інтерв'ю пропагандистам ТАСС, зазначивши, що в іншому випадку "це питання вирішить армія Росії".

Подоляк відповів, що РФ має усвідомити реальність, і порадив їй "мовчки чекати фіналу".

"Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть... Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію РФ, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал..." - написав він. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ