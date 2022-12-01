Позбавлення мандату нардепів від "ОПЗЖ": Зеленський відповів на петицію

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа - За життя». Текст відповіді з’явився на сайті Глави держави.

Президент нагадав, що 19 березня 2022 року було введено в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким в Україні було припинено діяльність окремих партій, у тому числі й «ОПЗЖ».

Він також зазначив, що 3 травня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким на території України було заборонено діяльність політичних партій, які співпрацюють з Росією. 15 вересня Верховний суд залишив це рішення в силі та остаточно заборонив партію «ОПЗЖ» у нашій країні.

Зеленський наголосив, що питання про позбавлення мандату нардепів «ОПЗЖ» може вирішити український парламент.

«З огляду на це я звернувся до голови Верховної ради України Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення», - додав Глава держави. За матеріалами Судово-юридична газета.