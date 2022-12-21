Путін заявив про плани продовжити розвивати ядерну тріаду РФ
Президент рф Володимир путін заявив про плани продовжити розвивати ядерну тріаду рф, подаючи це як "гарантію збереження суверенітету" Росії.
"Будемо підтримувати готовність і вдосконалювати боєготовність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету, територіальної цілісності, стратегічного паритету та балансу сил у світі. Цього року рівень сучасних зразків озброєння в стратегічних ядерних силах вже перевищив 91%", - заявив кремлівський диктатор на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня.
При цьому Путін повідомив, що у січні на "бойову службу" вийде фрегат "Адмірал Горшков" з новими гіперзвуковими комплексами "Циркон".