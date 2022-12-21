Президент рф Володимир путін заявив про плани продовжити розвивати ядерну тріаду рф, подаючи це як "гарантію збереження суверенітету" Росії.

"Будемо підтримувати готовність і вдосконалювати боєготовність ядерної тріади. Це головна гарантія збереження нашого суверенітету, територіальної цілісності, стратегічного паритету та балансу сил у світі. Цього року рівень сучасних зразків озброєння в стратегічних ядерних силах вже перевищив 91%", - заявив кремлівський диктатор на засіданні колегії Міноборони РФ 21 грудня.

При цьому Путін повідомив, що у січні на "бойову службу" вийде фрегат "Адмірал Горшков" з новими гіперзвуковими комплексами "Циркон".