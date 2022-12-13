Верховна Рада ліквідувала Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) та утворила Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в парламенті.

За відповідний законопроєкт No 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Київ та утворення Київського міського окружного адміністративного суду" проголосували 310 нардепів.Деталі

Як зазначається у пояснювальній записці, проєкт закону розроблено для забезпечення доступності правосуддя, прав громадян на розгляд їхніх справ незалежним та неупередженим судом та підвищення рівня довіри до судової гілки влади.

Відповідно до закону, територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на столицю України.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Закон встановлює, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє провадження правосуддя, а розглядати та приймати рішення в адміністративних справах, які перебувають у провадженні цього суду, до початку роботи КМОАС буде Київський окружний адміністративний суд.

ОАСК протягом 10 днів після набрання чинності законом передає судові справи, які перебувають у його розпорядженні, до Київського окружного адміністративного суду.

Народні депутати також внесли зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (No 5370), пов'язані з ліквідацією ОАСК та утворенням КМОАС.Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкти No 5369 та No 5370 у парламенті 13 квітня 2021 року, як невідкладні.

За матеріалами Мінфін