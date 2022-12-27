Радник президента України: Заява Путіна про переговори - це пастка

Заяви Кремля про мирні переговори - це лише спосіб виграти час для відновлення війська, їм не можна довіряти, Кремль намагається відмовити світ від посилення військової допомоги Україні. Про це у коментарі CNN сказав радник президента України Олександр Роднянський.

"Бліцкриг пішов для них дуже погано, і вони це знають, тому їм потрібно більше часу, щоб перегрупувати та відновити свої війська", - сказав він.

Роднянський додав, що Кремль намагається відмовити світ від посилення військової допомоги Україні. "Ми не повинні потрапити в цю пастку", - сказав він.

Раніше російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю своїм пропагандистам заявив, що "ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами про ухвалені рішення, але це їхня справа - не ми відмовляємося від переговорів, а вони".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має "подобру- поздорову" виконати вимоги країни-агресора щодо "демілітаризації та денацифікації", інакше це питання нібито вирішить армія РФ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що Росії не допоможуть ці погрози: окупанти будуть зачищені на всій території України, а Росію буде повністю демілітаризовано. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.