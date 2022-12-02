РНБО пропонує заборонити діяльність УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату.

Про це 1 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні із державою-агресором", - повідомив він.

Президент зазначив, що далі Державна служба з етнополітики та свободи совісті має забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом та за необхідності вжити передбачених законом заходів.

Також планується забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майном, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико- культурного заповідника.

Всім органам, до компетенції яких належать питання у сфері забезпечення національної безпеки, доручено активізувати заходи щодо виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України та застосувати персональні санкції. Прізвища обіцяють оприлюднити невдовзі.

Як вважає Зеленський, потрібно підвищити статус та посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців та держави", - сказав президент.

Як повідомлялося, в межах обшуку приміщення УПЦ МП на Буковині СБУ виявила "методички" з Москви, фотокопії посвідчень російських окупантів та документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Нагадаємо, СБУ завершила контррозвідувальні заходи на територіях Свято- Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Правоохоронці знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ.

Крім того, співробітники Служби безпеки провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян.

Зазначимо, 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння російських окупантів у Києво-Печерській Лаврі.

Раніше Служба безпеки України підтвердила викриття керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана. Він виправдовував російську агресію і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

До слова, у Сумській області судитимуть священника, який підтримував "русский мир" та співпрацював з окупантами.

Ба більше, в той час, коли частина Київщини була окупована російськими військами, у Бородянці священник церкви Московського матріархату допомагав загарбникам примусово вивозити людей. За матеріалами Прямий канал