Російські війська створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську гідроелектростанцію

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, російські військові можуть вважати, що прорив греблі міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

В ISW зазначили, що 18 жовтня новий головнокомандувач російськими військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір пробити греблю на Каховській ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівні повені в Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву та попередив, що українські війська мають намір вдарити по греблях вище за течією міста Херсона.

"Російська влада, ймовірно, використовує ці попередження про імовірний український удар по Каховській ГЕС, щоб створити інформаційні умови для російських військ, щоб пошкодити дамбу та звинуватити Україну в збитках і втратах людей, використовуючи повені, що виникли в результаті, для прикриття свого подальшого відступу на південь Херсонської області", - йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що Кремль може спробувати використати таку атаку під фальшивим прапором, щоб затьмарити новини про "третій принизливий відступ російських військ", цього разу із заходу Херсонщини.