СБУ провела обшуки у Мураєва

Співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ.

У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників.

В СБУ повідомили, що усе це - в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (Державна зрада). Наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

Як повідомлялось, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України. Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції. Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

Заходи проводили слідчі Управління СБУ у м.Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.