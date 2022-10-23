СБУ затримала екснардепа, власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва: підозрюють у держзраді

Богуслаєва підозрюють у роботі на росію - не лише постачав деталі до літаків та гелікоптерів, які зараз бомбардують Україну, а й прямо працював на путінські спецслужби.

Його вже затримали за колабораціонізм та пособництво рф.

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Розташоване в Запоріжжі. Постачає продукцію до понад 100 країн світу.