СБУ затримала екснардепа, власника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва: підозрюють у держзраді
2022-10-23 02:33
Богуслаєва підозрюють у роботі на росію - не лише постачав деталі до літаків та гелікоптерів, які зараз бомбардують Україну, а й прямо працював на путінські спецслужби.
Його вже затримали за колабораціонізм та пособництво рф.
ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.
Розташоване в Запоріжжі. Постачає продукцію до понад 100 країн світу.