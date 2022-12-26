Сейм Литви запросив Зеленського до Вільнюса на вручення премії Свободи

Сейм Литви запросив президента України Володимира Зеленського прибути до Вільнюса для отримання премії Свободи - хоча розуміють, що його особиста присутність є малоймовірною.

Про це повідомляє Європейська правда.

Сейм заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.

На початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду - не дуже реалістично", - прокоментувала спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, у підготовці програми цього разу враховують, що "лауреат буде особливим". За матеріалами Цензор.НЕТ