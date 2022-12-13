Шмигаль на конференції у Парижі закликав нарощувати поставки систем ППО Україні

Україні потрібна допомога цивілізованого світу для того, аби встояти перед терористичними атаками росії.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Конференції на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період, організованої Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, передає Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"По-перше, нам потрібні сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, аби захистити наше небо. За останні кілька місяців ми отримали західні системи IRIS-T, NASAMS, HAWK. Ми закликаємо наших партнерів нарощувати поставки систем ППО, адже вони дозволять захистити цивільне населення, уникнути знищення нашої енергосистеми, гуманітарної катастрофи та нової величезної хвилі міграції", - сказав Шмигаль.

За його словами, всі усвідомлюють, що росія продовжить терористичні атаки й не відмовиться від своїх намірів зруйнувати українську енергосистему. Щоб цього не сталося, Україні потрібна допомога цивілізованого світу.

Крім того, додав глава уряду України, необхідна допомога у проведенні швидкого відновлення та ремонтів критичної інфраструктури. Він закликав міжнародне співтовариство допомогти з постачанням енергетичного обладнання.

12 грудня Шмигаль разом з дружиною Президента Оленою Зеленською та представниками уряду перебувають у Франції з робочим візитом.