Шмигаль розраховує на сприяння Чехії, щоб переговори про вступ до ЄС розпочались у 2023 році

Європейська інтеграція України була одним із провідних питань міжурядових консультацій із Чехією, яка нині головує у Раді ЄС.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Уряд Чехії підтвердив свою відданість підтримці інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Розраховуємо на допомогу чеських друзів у входженні нашої держави до економічного, логістичного та цифрового простору ЄС. А також очікуємо, що Чехія прискорить процес у перемовинах про членство у Євросоюзі", - написав Шмигаль.

Він наголосив, що для України вкрай важливо розпочати переговори про вступ, щойно Європейська комісія надасть свій висновок щодо успіху України у виконанні рекомендацій.

"Чеські партнери відзначили наш прогрес у цьому напрямку. Тож розраховуємо, що Чехія посприяє тому, щоб переговори розпочалися вже у 2023 році", - заявив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, 31 жовтня чеська урядова делегація на чолі з Прем‘єр-міністром Петром Фіалою перебуває з робочим візитом в Україні.

Представники урядів України та Чеської Республіки провели консультації та підписали документи про співробітництво.