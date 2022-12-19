Слуга народу Янченко: Вчинок Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє

Народна депутатка Галина Янченко написала заяву на вихід із партії "Слуга народу" через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування.

"Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз'ясовусати стосунки щодо її корупційного законопроекту - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни.

Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі.

Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу".