Суддю Верховного Суду Львова, у якого знайшли російський паспорт, відрахували зі штату ВС

Заступника голови Верховного Суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували зі штату Суду.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду відрахував голова ВС Всеволод Князєв.

Повідомляється, що Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки, яка підтвердила наявність у судді громадянства рф. Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

За словами голови ВС, це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

- Але в часи повномасштабної війни з російською федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів. І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта рф, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися. І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та Голови КГС ВС, - заявив Князєв.

Голова ВС додав, що Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства рф.

Як відомо, СБУ підтвердила, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов у 2012 році продовжив паспорт громадянина рф замість паспорта, виданого йому у 1999 році. Також у нього є квартира на Ленінградському шосе в Москві, яка невказана в декларації. Сам Львов відкидає звинувачення у наявності громадянства рф.

3 жовтня відбулися збори суддів Касаційного господарського суду і щодо питання дострокового звільнення судді Львова. 21 суддя проголосував за звільнення, але 18 були проти. Для звільнення його з посади необхідно було 22 голоси. За матеріалами Преступности.нет