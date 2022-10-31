Тимошенко пообіцяв більше не їздити на Chevrolet Tahoe і передати на ЗСУ три пікапи

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко не користуватиметься автомобілем Chevrolet Tahoe і просить передати машину в один з прифронтових регіонів.

Також він пообіцяв передати на потреби ЗСУ три пікапи, повідомляє Укрінформ з посиланням на Телеграм-канал Тимошенка.

«Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду», - зазначив заступник керівника ОП.

Він проінформував, що звернувся до ДУС щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях.

«Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», - додав Тимошенко.

Крім того, він анонсував передачу особисто трьох пікапів для потреб армії.

«Я робив, роблю і буду робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. На цьому тижні передам ще три пікапи для потреб Збройних сил і продовжуватиму підтримувати наших захисників», - заявив заступник керівника Офісу глави держави.

Раніше Bihus.Info оприлюднив матеріал про те, що заступник керівника ОП Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.