У МЗС України відреагували на заяву РФ про переговори з Києвом

Міністерство закордонних справ України вважає "черговою димовою завісою" заяву Російської Федерації про готовність до переговорів з офіційним Києвом.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він звернув увагу на заголовки деяких медіа, що МЗС РФ нібито "заявило про готовність Росії вести переговори з Україною".

За словами речника, спочатку складається враження, що нарешті "росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, скасовують всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій".

"Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові "ми завжди відкриті до переговорів", "ми ніколи від них не відмовлялися", "ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент". А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні", - наголосив Ніколенко.

У цьому зв'язку дипломат підкреслив, що "заява МЗС Росії - чергова димова завіса".

"Російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках. Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства", - зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала переговори.

"Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав речник МЗС. За матеріалами УНІАН