У Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону
2022-11-02 18:42
У Верховній Раді зареєстрована заява міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова про відставку.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
"У Верховній Раді України зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - написав Мельничук.
Як повідомлялося, парламент призначив Чернишова міністром розвитку громад та територій України 4 березня 2020 р