У Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону

У Верховній Раді зареєстрована заява міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова про відставку.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"У Верховній Раді України зареєстрована заява Чернишова О.М. про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, парламент призначив Чернишова міністром розвитку громад та територій України 4 березня 2020 р