У результаті чергового масштабного обміну полоненими Україна звільнила з полону 108 жінок

17 жовтня вдалось провести черговий масштабний обмін полоненими. Особливо емоційний та справді особливий - з російського полону звільнили 108 жінок.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Західний кур'єр.

Як зазначив Єрмак, це був перший цілковито жіночий обмін.

У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні.

37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів.

З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

"Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм".