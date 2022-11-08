У РФ хочуть, щоб Україна проявила "добру волю" і погодилася на переговори

Росія вкотре публічно проявила інтерес до переговорів з Україною. Ба більше, цього разу в Міністерстві закордонних справ країни-окупанта запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку переговорів.

Єдине, чого хоче РФ - "щоб Україна проявила добру волю", заявив заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко, передає російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - заявив Руденко.

На відміну від РФ, Україна висуває Росії кілька ключових умов для переговорів. Серед них відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Наприкінці жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу показати відкритість до переговорів з Російською Федерацією.

При цьому 7 листопада 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин - виведення російських військ з території України. За матеріалами УНІАН.