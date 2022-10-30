У Стамбулі не погодили рух суден з портів Одещини "зерновим коридором"

На 30 жовтня у Спільному координаційному центрі в Стамбулі, що скеровує роботу "зернової ініціативи", не досягли домовленості про рух суден "коридором". Про це повідомляють у пресслужбі СКЦ.

Так, понад десять суден очікують входу в коридор. Наразі в координаційному центрі обговорюють подальші кроки.

"Сьогодні делегація РФ у Спільному координаційному центрі повідомила Координатора Організації Об'єднаних Націй Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдуллу про її занепокоєння щодо безпеки руху торговельних суден в межах Чорноморської зернової ініціативи. Пан Абдулла звернув на це увагу турецької та української делегацій у СКК", - зазначили в інформаційній записці Координатора ООН з Чорноморської зернової ініціативи від 29 жовтня.

29 жовтня рф вирішила призупинити свою участь у зерновій угоді нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав таке рішення росіян шантажем, який "є примітивним у всьому".

"Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах... Все надто просто і передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не доб'ються. І що їхній час добігає кінця", - акцентував Єрмак.