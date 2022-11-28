Україна чекає від нового пакету санкцій від'єднання банків РФ від SWIFT і заборони росіянам в'їзду до ЄС - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив із міністрами закордонних справ із семи країн про зброю, фінанси та санкції проти Росії.

Про це він повідомив у Telegram 28 листопада.

Шмигаль зустрівся із главами МЗС Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, які приїхали до України.

"У дев'ятому санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT і заборону в'їзду в ЄС громадян держави- терориста. Значну увагу також приділили енергетичній сфері та обстрілам Росією нашої критичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Прем'єр подякував північноєвропейським та балтійським країнам за їхню допомогу з енергетичним обладнанням. Він зазначив, що ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними і продовжувати боротьбу проти російської агресії.

За матеріалами Гордон