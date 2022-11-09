Україна має сама керувати процесом перемовин з РФ – постпред США при ООН

Україна має сама керувати процесом перемовин з рф, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США будуть однозначно підтримувати такі її дипломатичні зусилля.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в Києві на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Мені здається, український президент сам за себе сказав учора ввечері, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи із росіянами, але вони повинні поважати кордони (України – ред.), вони повинні дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота відстоює Україну. Україна повинна керувати цим процесом (перемовин – ред.), а ми однозначно підтримуємо її зусилля», - сказала Томас-Грінфілд.

Вона також запевнила, що які б зміни не відбулися з огляду на проміжні вибори в США, це не вплине на підтримку України.

«Ми бачили двопартійну підтримку України. Президент (Байден – ред.) і в подальшому налаштований працювати над тим, щоб ця підтримка тривала», - зазначила постійна представниця США при ООН.

Коментуючи готовність США збільшити військову підтримку України в деяких сферах, зокрема надати Україні далекобійні системи озброєння, які могли б змінити ситуацію на полі бою , та можливість закупівлі літаків F16 у США чи в країнах Балтії, Томас-Грінфілд зауважила, що в «українців немає жодних запитань стосовно підтримки США».

«Ми відстоювали й відстоюємо Україну від самого початку війни й продовжуватимемо проводити дискусії щодо потреб для цього самозахисту. Ми віддані питанню, щоб і надалі відстоювати Україну аж до її перемоги у цій війні», - запевнила дипломат.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що для можливості переговорів з Росією є чіткі умови України, серед яких - відновлення територіальної цілісності, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться.

8 листопада представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.