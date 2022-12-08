Україна наполягатиме на зниженні порогу цін на нафту з РФ до $30-35

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна наполягатиме на зниженні порогу цін на нафту з Росії до $30-35 за барель замість нинішніх $60. Про це йдеться на сайті міністерства.

"Бурхлива негативна реакція Росії підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Однак в ухвалених рішеннях є й мінус. Це прийнятний та в цілому комфортний для Росії рівень обмеження цін, який мінімально вплине на доходи Росії від нафти, якщо порівнювати з попередніми роками", - сказала вона.

Україна вважає, що таке обмеження ціни не стимулюватиме Росію припинити агресію.

"Україна працюватиме над тим, щоб рівень обмеження цін був переглянутий нашими союзниками в сторону зменшення у найкоротші терміни. Оптимальний рівень, який справді завдасть удару по нафтових доходах Росії, - $30-35 за барель", - сказала вона. 2 грудня країни G7, Австралія та Євросоюз поставили крапку в дискусії, що тривала майже п'ять місяців: держави, які контролюють більшу частину глобальної економіки, домовилися про обмеження ціни на нафту з Росії на рівні $60 за один барель. Поріг цін на російську нафту діятиме для третіх країн, самі учасники коаліції відмовилися від її купівлі. Обмеження проти РФ не викликали "шоку пропозиції", і ціни на нафту поступово знижуються.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ