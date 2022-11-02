Україна попередила Іран про наслідки передачі ракет і дронів армії РФ

Україна по дипломатичних каналах попередила Іран про наслідки передачі російським військам ракет та ще більшої кількості безпілотників-камікадзе.

Про це під час брифінгу 2 листопада заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Загроза є реальною і ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде ухвалено та реалізовано. Ми були максимально предметні. Тепер крок за іранською стороною", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що коли йдеться про співучасть будь-якої країни в російській агресії й вбивстві громадян, Україна буде абсолютно безжальна у своїх діях у відповідь.

"Тому, що йдеться про захист нашої держави та наших громадян. Набагато більш мудрим рішенням для Ірану було б згорнути повністю постачання Росії будь - якої зброї, яка використовується проти України", - зауважив глава МЗС.

Попри офіційні заперечення Ірану щодо допомоги Росії, країна продовжує постачати озброєння, яке використовують для обстрілів України, та готується відправити додаткові 1000 одиниць зброї.