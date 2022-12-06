Україна попередила Іран про наслідки постачання зброї росії та готова діяти - Кулеба

Україна уважно стежить за кожним кроком Ірану в питанні військово-технічної співпраці з росією, і в разі її продовження діятиме відповідно «вже незабаром».

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми уважно зараз стежимо за кожним кроком Ірану в питанні військово-технічного співробітництва з росією. Всі раціональні аргументи говорять про те, що це співробітництво має бути негайно згорнуто. Але яке остаточне рішення ухвалять в Тегерані, ми побачимо і діятимемо вже незабаром відповідно», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна «працює по Ірану на всіх фронтах», у тому числі попереджаючи іранську сторону про потенційні наслідки надання зброї росії.

«Наш сигнал для них (іранської сторони. – ред.) був дуже чітким: перше – або ви зупиняєтеся, або постанете перед комплексом найтяжчих для себе наслідків, друге – якими б не були переваги для вас від співробітництва з росією з постачання дронів або іншої зброї, негативні наслідки для вас переважать будь-які позитиви», - зазначив глава української дипломатії.

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Як повідомлялося, спецпредставник США з питань Ірану Роберт Меллі заявив 3 грудня, що основними напрямками політики США щодо Ірану стануть недопущення постачань іранської зброї до рф та підтримка протестувальників проти режиму аятоли, а не переговори про відновлення ядерної угоди.