Україна представила на Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо репарації від РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН представив проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених розв'язаною Росією війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пропозиція, яка сьогодні перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності створення конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію", - заявив Кислиця.

За його словами, документ містить заклик до держав-членів об'єднатися і створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств і "збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни".

Кислиця нагадав, що реагуючи на наслідки іракського вторгнення в Кувейт, Рада Безпеки ООН у 1991 році ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких було створено комісію та фонд для відшкодування збитків, спричинених війною. Проте РФ не дала б змоги ухвалити таке рішення в Радбезі щодо своєї війни в Україні, користуючись правом вето, констатував дипломат.

"Росія віддає перевагу безкарності перед відповідальністю, і коли справа доходить до процесу в Раді Безпеки, вона знає лише дві речі - брехня і право вето", - заявив він.

Постпред наголосив, що Росія зруйнувала майже половину українських електромереж та інженерних комунікацій, залишивши мільйони українців без світла, води та опалення напередодні зими. "Звірства, скоєні росіянами на окупованих територіях: убивства, зґвалтування, катування, примусова депортація, мародерство, - промовляють самі за себе", - зазначив він, додавши, що мільйони українців були змушені покинути свої домівки й шукати притулку.

Закликаючи підтримати резолюцію, Кислиця наголосив, що не просить "ставати на чийсь бік". "Ми впевнені, що ви всі на боці Статуту ООН, його цілей і принципів, на боці міжнародного права", - сказав український дипломат.