Україна сама вирішить, коли йти на переговори з РФ, США не визначають термінів - посол

Сполучені Штати Америки не тиснуть на українське керівництво щодо проведення переговорів із росією до певних дат чи термінів та вважають, що Президент Володимир Зеленський має сам визначати, коли і за яких умов він буде готовий до такого діалогу.

Про це заявила в понеділок під час телефонного брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліан Сміт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не підштовхуємо їх (Україну – ред.) і не заохочуємо до певної дати чи терміну», - зауважила представниця США, коментуючи позицію Вашингтона щодо можливих мирних переговорів між Україною і рф.

Посол наголосила, що всі питання, пов’язані з такими переговорами, мають бути рішенням України й Президента Зеленського особисто. «Ми дозволимо йому визначати умови, за яких він готовий сісти за стіл (переговорів – ред.), і коли він буде готовий сісти за стіл»,- зауважила Сміт.

Вона підкреслила, що в українському питанні Сполучені Штати залишаються на тій же позиції, як і до російського вторгнення в лютому: «Нічого про Україну без України».

Дипломат також висловила впевненість, що США – так само як і решта країн-членів Північноатлантичного альянсу – зосереджені на тому, щоби забезпечити для України найбільш потужні позиції для таких переговорів.

«Ми не знаємо, коли росія буде готова сісти за стіл та вести переговори серйозним чином, однак наразі ми поки не бачили жодних ознак цього», - додала представниця Держдепартаменту США.

В москві пов’язують ракетні обстріли критичної інфраструктури в Україні із зусиллями примусити українське керівництво до переговорів з рф. Водночас на Заході наголошують, що навмисні удари по цивільних об’єктах, тим більше енергетичної інфраструктури в умовах зимового часу, вважається воєнним злочином.