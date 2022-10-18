України визнала незалежність Ічкерії

Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерію тимчасово окупованою російською федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.

За відповідну ухвалу No. 8132 проголосували 287 депутатів.

Як зазначається у заяві, Верховна Рада бере до уваги проголошення 25 листопада 1990 року Загальнонаціональним з'їздом чеченського народу декларації про державний суверенітет Чеченії (Нохчийчоь), на основі реалізації чеченським народом свого права на самовизначення, закріпленого у Статуті ООН, а також проголошення Чеченською республікою Ічкерія незалежності після розпаду СРСР 12 березня 1992 року.