В кабінеті голови Дніпропетровської ОВА Резніченка проходять обшуки

Детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли 26 грудня з обшуками до фігурантів розслідування, пов'язаного із "Великим будівництвом", серед яких - голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Про це повідомляють "Схеми із посиланням на джерела у Дніпрі та правоохоронних органах.

Згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26 грудня. Детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА - кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово- комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки, за даними "Схем", провели у підрядників ДОВА - у приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

Справу на підставі розслідування журналістів про голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, близькій подрузі якого Дніпропетровська ОВА виділила 1,5 млрд грн на дороги в області, відкрили на початку листопада. За матеріалами ZN.ua