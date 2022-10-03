В ОП та посол Мельник відповіли Маску щодо умов завершення війни з Росією

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував американському мільярдеру три варіанти.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на опитування голови компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска щодо варіантів завершення війни Росії проти України.

"Ілоне, є краща пропозиція. 1) Україна звільняє свої території включно з анексованим Кримом. 2) РФ проходить демілітаризацію та обов'язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. 3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу", - зазначив Михайло Подоляк у своєму дописі .

Експосол у Німеччині Андрій Мельник теж опублікував допис у відповідь мільярдеру. "Тепер жоден українець ніколи не купить вашу бісову Теслу. Тож удачі, Ілоне Маск" - зазначив дипломат.

* Ілон Маск опублікував допис з опитуванням щодо завершення війни Росії в Україні. Зокрема, він пропонує провести "повторні вибори під наглядом ООН", віддати Росії Крим та "зберігати нейтралітет". За матерівлвми "Детектор медіа"