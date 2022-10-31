В українській розвідці засумнівалися, чи існує справжній лідер росії насправді

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, йдеться у повідомленні розвідки у телеграм-каналі. На даний момент відомо, як мінімум, про три двійники.

Відомство посилається на інтерв'ю Буданова британському виданню Daily Mail у суботу, 29 жовтня.

"Велике питання полягає в тому, чи існує ще справжній путін", - сказав він.

Розвідці відомо про трьох двійників, але скільки їх точно ми не знаємо. Усі вони зробили пластичну операцію, щоб виглядати однаково, зазначив він.