В українській розвідці засумнівалися, чи існує справжній лідер росії насправді
2022-10-31 21:39
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, йдеться у повідомленні розвідки у телеграм-каналі. На даний момент відомо, як мінімум, про три двійники.
Відомство посилається на інтерв'ю Буданова британському виданню Daily Mail у суботу, 29 жовтня.
"Велике питання полягає в тому, чи існує ще справжній путін", - сказав він.
Розвідці відомо про трьох двійників, але скільки їх точно ми не знаємо. Усі вони зробили пластичну операцію, щоб виглядати однаково, зазначив він.