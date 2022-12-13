Верховна Рада ухвалила новий закон про національні меншини

Верховна Рада України ухвалила в цілому новий закон про національні меншини, скасувавши старий. Відповідний законопроєкт No8224 про національні меншини на засіданні 13 грудня підтримали 324 народні депутати, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт закріплює визначення "національні меншини (спільноти)", права, свободи й обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері захисту прав і свобод осіб, які належать до нацменшин.

Зокрема п'ята стаття закону гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, приналежності або неприналежності до національних меншин громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією.

Особа, що належить до національної меншини, має право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини, освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Законопроєкт також вносить зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" - тепер сільські, селищні, міські, районні, обласні ради мають право створювати консультативно-дорадчі органи "для реалізації своїх повноважень". За матеріалами ZN.ua