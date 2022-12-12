Верховний Суд скоротив 330 посад

Пленум Верховного Суду затвердив нову структуру і штатний розпис апарату суду, відповідно до яких скорочено 330 посад.

Про це інформує пресслужба ВС, передає Укрінформ.

Як зазначається, нова структура передбачає централізацію управлінських функцій, укрупнення підрозділів, зменшення їх кількості, пониження їх рівня, зокрема перетворення управлінь на відділи, а відділів - на сектори. За розрахунками, це дозволить зекономити 185 млн грн.

Під час розгляду питання щодо оптимізації структури було вирішено скоротити переважно адміністративно-технічний персонал, а не підрозділи, які безпосередньо забезпечують судовий процес. Загалом було скорочено 330 посад.

Також під час пленуму судді вирішили скоротити кількість публікацій на сайті, фейсбуці, інших соціальних мережах та підготовку зовнішньої аналітики - оглядів і дайджестів. Після завершення війни це все буде поновлено. Відповідно, відділ комунікацій скорочений на 47%, департамент аналітичної та правової роботи - на 41%. Інші адміністративні підрозділи були теж скорочені від 22 до 69%. Секретаріати касаційних судів скорочені на 17-20%.

Під час свого виступу голова ВС Всеволод Князєв зазначив, що через російську агресію Україна переживає складні часи, а "коштів державного бюджету не вистачає на оборонну сферу, не кажучи вже про фінансове забезпечення лікарень, шкіл, виплату пенсій". Держава, яка воює, має скоротити свій бюрократичний апарат до мінімуму, наголосив Князєв.

Через це сьогодні в Україні відбувається процес структурної трансформації державної влади, який передбачає масштабне скорочення державного апарату.