Від 13 жовтня діє новий перелік осіб, які мають право виїзду за кордон під час воєнного стану.

ДЕТАЛІ

Кабмін постановою від 04.10.2022 № 1148 розширив перелік осіб, які мають право виїзду за кордон під час воєнного стану. Так, з 13 жовтня додатково дозволено виїжджати за межі країни громадянам України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які:

— належать до авіаційного персоналу;

— є державними інспекторами з авіаційного нагляду;

-є особами, уповноваженими на проведення перевірок Державіаслужби;-

є працівниками Державного авіаційного підприємства «Україна».

При цьому виїзд дозволяється за умови, що такі особи:

-мають при собі документ, що посвідчує особу (наприклад, закордонний паспорт);

-не мають заборон щодо перетинання державного кордону (наприклад, за рішенням суду);

-прямують для роботи (виконання службових обов’язків) за кордоном або тренажерної підготовки, що підтверджується відповідними документами.

В останньому випадку для підтвердження мети поїздки працівникам Держприкордонслужби України мають бути надані:

-городянамУкраїни з числа авіаційного персоналу, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента):

— засвідчена суб’єктом авіаційної діяльності (резидентом) копія укладеного трудового договору (контракту) або укладений договір на проходження тренажерної підготовки між суб’єктом авіаційної діяльності чи особою авіаційного персоналу та організацією, яка розміщується за межами України;

— підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

— наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон;

— городянам України з числа авіаційного персоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента), є:

— копія укладеного трудового договору (контракту) із суб’єктом авіаційної діяльності (нерезидентом) або лист від нього про намір укласти трудовий договір (контракт), або копія укладеного договору на проходження тренажерної підготовки між особою авіаційного персоналу та організацією, яка розміщується за межами України;

— підтвердження, надане Державіаслужбою, що особа належить до авіаційного персоналу та має відповідне свідоцтво (посвідчення);

-військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (дозвіл на виїзд з місця проживання);

Городяни України, які є державними інспектороми з авіаційного нагляду або особою, уповноваженою на проведення перевірок,

Наказ Державіаслужби про відрядження такої особи за кордон;Горомадянином України, який є працівником Державного авіаційного підприємства «Україна», наказ підприємства про відрядження працівника за кордон.

Разом із тим строк перебування за кордоном обмежується:

Дією трудового договору або договору про проходження тренажерної підготовки – для авіаційного персоналу, який працює або має намір працевлаштуватися у суб’єкта авіаційної діяльності (нерезидента);

Періодом відрядження – для всіх інших категорій осіб (авіаційний персонал, який працює у суб’єкта авіаційної діяльності (резидента), державні інспектори з авіаційного нагляду та особи, уповноважені на проведення перевірок).