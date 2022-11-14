Володимир Зеленський узяв участь у піднятті Державного прапора України у Херсоні

Під час робочої поїздки до деокупованого Херсона Президент України узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на центральній площі міста.

Він подякував українським військовим, які брали участь у звільненні Херсонщини, і зазначив, що для нього честь бути сьогодні разом із ними в українському Херсоні.

"Від цього дуже тепло на серці, на душі. Хочу подякувати вам за те, що ви такі є і що повертаєте Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні Сили, нашу державу, наш прапор", - сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, пошкоджені комунікації, розстріляні автомобілі.

"Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі, показала всьому світові, що вона може вбивати. Але всі ми, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, розвідка показали, що вбити Україну неможливо", - наголосив Президент.

Глава держави й усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув заради звільнення Херсонщини.

Біля будівлі Херсонської обласної держадміністрації було урочисто піднято Державний прапор України. Пролунав Державний гімн.

Володимир Зеленський поспілкувався з жителями Херсона, які впродовж місяців демонстрували стійкість і вірили в повернення України.

Під час зустрічі з представниками ЗМІ Президент закликав їх розповісти всьому світові про те, як херсонці жили в окупації.

Водночас Глава держави зауважив, що на території області потрібно дотримуватися заходів безпеки, адже росіяни замінували багато об'єктів.

"Зараз іще працюють відповідні служби, проводиться розмінування, тому потрібно бути обережними. Оскільки вже є декілька випадків поранення та загибелі людей", - зазначив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що в Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання та ліній зв'язку.

Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги наша держава пройде цей складний шлях. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні - найкращі герої нашої країни", - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

"Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", - зазначив Президент.

Він заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

"Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. - Ред.) відійшли чи втекли - ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат - ми сьогодні на Херсонщині", - зазначив Глава держави.

За матеріалами Офіційне інтернет-представництво Офісу Президента України, Голос України