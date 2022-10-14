Президент України Володимир Зеленський записав вечірнє звернення до народу:

"Минає цей день - 14 жовтня, свято усіх захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва.

Я хочу подякувати усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою й на варті.

І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово - на території Росії.

Україна про всіх пам'ятає. Нікого й нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо усе своє. Повернемо усе, що належить нам по праву.

Україна рухається вперед!"