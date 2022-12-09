Зеленський обговорив з Сунаком співпрацю в обороні та енергетиці України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський зауважив, що підтримує з Сунаком регулярний діалог.

"Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України.

Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - повідомив президент.

20 листопада Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами Зеленського, кожен пункт формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни. За матеріалами УНІАН