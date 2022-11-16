Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам висловив упевненість у тому, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає.

"Так, збільшення кількості військових бачили там і люди, і журналісти, і наша розвідка. Ми вважаємо, що сенсу на сьогодні наступу у білорусів на територію нашої держави немає. І бажання їхнього суспільства там немає. А тут (в Україні - ІФУ) бажання у суспільства точно немає", - заявив Зеленський у середу.

За його словами, на сьогодні відсутні контакти на рівні оборонних відомств обох держав.

"Таких немає зустрічі та контактів. Зрозуміло чому: після ракетних ударів з їхньої території - після цього жодних контактів", - сказав він. За матеріалами Інтерфакс-Україна.