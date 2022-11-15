Зеленський представив лідерам G20 формулу досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Групи двадцяти" та представив там варіанти досягнення миру.

Про це він написав у Telegram.

Президент виділив для лідерів G20 десять основних пропозицій:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН, а також відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Зеленський наголосив, що компроміс для України не потрібен.

"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив президент.

За словами президента, коли всі пункти буде реалізовано, сторони мають підписати документ, який підтверджує закінчення війни.

Також він сказав, що чекати, поки Росія знову наростить свою силу та здійснить черговий терор, не будуть.