Зеленський пропонує Раді розширити повноваження начальників військових адміністрацій у трьох областях

У Верховій Раді зареєстрували два проєкти постанов щодо розширення повноважень начальників військових адміністрацій у Запорізькій, Житомирській областях та населених пунктах у Каховському та Скадовському районах Херсонщини.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Так, у ВР зареєстровано проєкт постанови No 8269 про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Скадовському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Також зареєстровано у ВР проєкт постанови No 8270 про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій та Житомирській областях повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

У документах, які подав у Раду Президент України Володимир Зеленський, йдеться про розширення повноважень начальників військових адміністрацій, зокрема:

* крім повноважень, віднесених до їх компетенції Законом України "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських та селищної рад, їх виконавчих комітетів, відповідних сільських, селищного голів;

* можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідних сільських, селищної рад (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду);

Окрім того, згідно з пояснювальною записки до проєкту постанови No 8269 апарати Долматівської, Хрестівської, Чулаківської сільських, Голопристанської, Каховської міських рад та їх виконавчих комітетів, інші виконавчі органи (з урахуванням абзацу третього пункту 1 частини другої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"), комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Скадовському районах Херсонської області.

Згідно з проєктом постанови No 8270 апарати Андрівської сільської ради Бердянського району і Новенської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, Народицької селищної ради Коростенського району Житомирської області та їх виконавчих комітетів, інші виконавчі органи (з урахуванням абзацу третього пункту 1 частини другої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"), комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій та Житомирській областях.