Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як той у п'ятницю поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"У телефонній розмові з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю", - розповів Зеленський.