Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Байденом

Перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні до громадян, коментуючи вечірнє спілкування з Президентом США Джо Байденом, повідомляє Укрінформ.

«А особливо приємно мені було почути слова Президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії», - сказав Зеленський.

Він говорив з Президентом США Байденом увечері 4 жовтня. Передусім подякував американському колезі за черговий пакет оборонної підтримки, зокрема за нові «Хаймарси». Зеленський відзначив, що успіхи наших військових в поверненні свободи нашим людям – це спільні з США успіхи та спільні перемоги.

«Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки і всіх наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією», - додав Глава держави.

«Звичайно, обговорили з Президентом Байденом і ключові аспекти нашої взаємодії поза оборонною сферою, зокрема фінансову підтримку – зокрема пакет підтримки обсягом понад 12 мільярдів доларів, обговорили політичні кроки, співпрацю в міжнародних організаціях», - нагадав Зеленський.

Президент України також наголосив на необхідності жорсткої колективної реакції всього цивілізованого світу на спробу росії анексувати територію України. У цьому контексті лідери обговорили координацію зусиль в ООН та на інших ключових міжнародних майданчиках.

Глава Української держави поінформував про перебіг операції зі звільнення українських територій і зазначив, що успіхи сил оборони обумовлені хоробрістю українських воїнів та зброєю, наданою Сполученими Штатами.

Було окремо відзначено важливість реалізації зернової ініціативи, що сприяє підтримці продовольчої безпеки в усьому світі, а також наголошено на необхідності її подальшого виконання.

Президенти позитивно відзначили звільнення американських громадян, які перебували в російському полоні.

Зеленський вкотре подякував кожному й кожній, хто воює й працює заради перемоги. Особливо він відзначив злагоджені та героїчні дії воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 46-ї окремої десантно-штурмової бригади і 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

«Дякую вам, хлопці! І незмінно дякую всім, хто допомагає нашим оборонцям захищати свободу», - підкреслив Президент.