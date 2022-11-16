Зеленський розповів про ідею повної евакуації Києва

Все населення Києва могли евакуювати зі столиці у перший день повномасштабного вторгнення, коли по місту були завдані ракетні удари. Така пропозиція надходила президенту України Володимиру Зеленському, але він її відкинув.

У цьому сам глава держави зізнався під час пресконференції, повідомляє РБК - Україна.

За словами президента, "коли був перший ракетний удар по Києву, то була пропозиція евакуювати столицю". Мова йшла про все населення міста.

Також йому пропонували "закрити всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо".

"Така була пропозиція згідно з тим, що може статися так, що не буде світла, не працюватимуть очисні станції, не буде води та багато чого не буде... Це було в перший день потужних ракетних ударів", - сказав Зеленський.

"Моє питання було наступне: а коли будуть удари по всій державі, куди ми її будемо евакуйовувати? В Польщу? Словаччину? Румунію? Куди? І скажіть мені: після великої глобальної евакуації, як мені сформулювали люди (не буду говорити - хто), скажіть мені, будь ласка, а чи є хоч один відсоток, що Росія не повернеться і не зайде, і не окупує повністю всю територію? Бо якщо немає людей у місті, то буде Маріуполь у кожному місті, буде всюди смерть", - додав президент.

Глава держави також поставив риторичне питання: хто мав би захищати країну, якби "всіх вивезли з держави"?

"Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? У них що, немає жінок і дітей, батьків, близьких?.. Якби не було людей в Україні - ми втратили б державу! Я не знаю, що було б, якби президент сказав: "Біжіть, і я з вами побіг, бо що ж мені тут одному робити"? Ні, це не про українців!" - резюмував Зеленський.