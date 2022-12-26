Зеленський розраховує на участь Індії у реалізації "формули миру"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 26 грудня під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Нарендрою Моді звернувся за допомогою Індії у впровадженні "формули миру".

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації. Подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН", - написав Зеленський у Twitter/

Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" в листопаді представив "українську формулу миру" - фактичний план того, як покласти край війні з Росією. У "плані Зеленського" - десять пунктів. За матеріалами Радіо Свобода.