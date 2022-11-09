Зеленський створив чотири нові військові адміністрації на Херсонщині

Указом президента створено Каховську, Долматівську, Голопристанську та Хрестівську адміністрації

У середу, 9 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ No760/2022 про створення чотирьох військових адміністрацій у Херсонській області. Йдеться про Долматівську сільську військову адміністрацію та Голопристанську міську військову адміністрацію у Скадовському районі, а також Каховську міську військову адміністрацію та Хрестівську сільську військову адміністрацію у Каховському районі.

Чотири військові адміністрації створено на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Указ опублікували на сайті президента 9 листопада. Зазначається, що він набирає чинності з дня публікації.

Заходи, що пов'язані з утворенням військових адміністрацій, покладено на Генеральний штаб Збройних сил України та Херсонську обласну державну адміністрацію.